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Бизнес ,  
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СМИ сообщили о решении «Красного куба» закрыть магазины

Магазины подарков «Красный куб» закроются в России. Сеть расторгла договор комиссии с франчайзи, заявив, что больше не сможет работать по авансовой системе и кредитовать партнеров
Фото: Сысоев Григорий / ТАСС

Российская сеть магазинов подарков «Красный куб» прекратит свою работу, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение компании к франчайзи.

В заявлении говорится, что сеть расторгает договор, поскольку не может продолжать работу по авансовой системе и кредитовать партнеров. Закрытие сети магазинов изданию также подтвердил один из консультантов на рынке недвижимости. По его словам, компания уже начала освобождать помещения, а с марта прекратит работать ее бонусная программа.

Уход сети с рынка может осложниться возможным конфликтом с партнерами, пишет издание. По словам одного из франчайзи, позднее «Красный куб» также сообщил, что прекращает поставкив связи с нарушением договора, и выслал партнерам предварительное предупреждение об оплате задолженности и пени. Еще один франчайзи заявил изданию, что планирует судиться с сетью. В пресс-службе «Красного куба» газете ситуацию не прокомментировали.

Компания «Красный Куб» начала работу в 1996 году как оптовый продавец посуды и предметов интерьера, а спустя два года стала открывать фирменные магазины. По данным ЕГРЮЛ, в марте 2019-го бывший основной владелец сети Ирина Пивень передала свои 76% Александру Кирееву, ранее владевшему 24% в связанном с «Красным кубом» ООО «Торговые инновации».

Автор: Виктория Полякова
Теги: закрытие магазинов, подарки
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