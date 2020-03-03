Facebook упростила приложение Messenger для платформы Apple

Facebook создала более простую версию приложения Messenger, предназначенного для обмена сообщениями. Новая версия появится для платформы iOS компании Apple. Об этом говорится на сайте Facebook.

В Facebook отметили, что в компании его называют Project LightSpeed («Проект скорость света»). Приложение на платформе iOS перестроили с нуля, в результате чего Messenger стал «более быстрым, компактным и простым», заявили в компании. Его будут внедрять в течение следующих нескольких недель.

В компании рассказали, что сократили базовый код Messenger на 84% и перестроили его функции в соответствии с новой упрощенной инфраструктурой. «В рамках перестройки некоторые функции будут временно недоступны, но мы работаем над тем, чтобы вернуть их в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Согласно тестам, проведенным Facebook, приложение будет загружаться в два раза быстрее и будет в четыре раза меньше своего первоначального размера. Messenger впервые стал самостоятельным приложением в 2011 году.