Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

Полное доминирование в сегменте скачиваемых приложений показала компания Facebook. Сразу четыре принадлежащих ей продукта возглавили рейтинг. Всего в нем оказались восемь приложений, разработанных в США, и два созданных в Китае

Фото: Jenny Kane / AP

Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.

Рейтинг самых скачиваемых приложений за период с 2010 по 2019 годы включительно возглавила компания Facebook. Сразу четыре принадлежащих ей приложения оказались лидерами списка — Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram.

Всего в рейтинг попали 10 приложений, восемь из которых были созданы американскими разработчиками, а еще два были разработаны в Китае (TikTok и UC Browser). Первую пятерку рейтинга замкнуло приложение Snapchat, с помощью которого пользователи могут обмениваться сообщениями с прикрепленными фото и видео.

Вторая пятерка выглядит следующим образом: