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Технологии и медиа ,  
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Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Полное доминирование в сегменте скачиваемых приложений показала компания Facebook. Сразу четыре принадлежащих ей продукта возглавили рейтинг. Всего в нем оказались восемь приложений, разработанных в США, и два созданных в Китае
Фото: Jenny Kane / AP

Аналитическая компания App Annie опубликовала рейтинги самых скачиваемых приложений и игр за прошедшее десятилетие, а также назвала самые успешные из них с точки зрения расходов потребителей.

Рейтинг самых скачиваемых приложений за период с 2010 по 2019 годы включительно возглавила компания Facebook. Сразу четыре принадлежащих ей приложения оказались лидерами списка — Facebook, Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram.

Всего в рейтинг попали 10 приложений, восемь из которых были созданы американскими разработчиками, а еще два были разработаны в Китае (TikTok и UC Browser). Первую пятерку рейтинга замкнуло приложение Snapchat, с помощью которого пользователи могут обмениваться сообщениями с прикрепленными фото и видео.

Вторая пятерка выглядит следующим образом:

  • Skype
  • TikTok
  • UC Browser
  • YouTube
  • Twitter

В список самых экономически прибыльных приложений из вышеперечисленных попал лишь YouTube. Рейтинг возглавил стриминговый сервис Netflix. На втором месте оказалось приложение для знакомств Tinder. На третьем — Pandora Music.

В этом рейтинге также доминируют разработчики из США, однако в сравнении с самыми популярными приложениями, здесь их оказалось только пять. Разработчиками еще трех приложений стали китайцы, а еще двух — японцы и шведы.

В список также попали:

  • Tencent Video
  • LINE
  • iQIYI
  • Spotify
  • YouTube
  • HBO NOW
  • Kwai

Самой скачиваемой игрой десятилетия стала Subway Surfers, разработанная датской компанией Kiloo. Второе место рейтинга заняла игра Candy Crush Saga, третье — Temple Run 2.

С 4-го по 10-е место расположились — My Talking Tom, Clash of Clans, Pou, Hill Climb Racing, Minion Rush, Fruit Ninja и 8 Ball Pool.

«Кто-то может удивиться, узнав, что Subway Surfers была самой загружаемой игрой десятилетия. Это обусловлено ее мощным внедрением в Индии, на которую приходилось более 15% всех загрузок за все время», — отмечают аналитики.

При этом они сообщают, что в рейтинг по тратам пользователей в играх попали лишь две игры из рейтинга самых скачиваемых — Clash of Clans и Candy Crush Saga.

Этот рейтинг выглядит так:

  1. Clash of Clans
  2. Monster Strike
  3. Candy Crush Saga
  4. Puzzle & Dragons
  5. Fate/Grand Order
  6. Honour of Kings
  7. Fantasy Westward Journey
  8. Pokemon GO
  9. Game of War — Fire Age
  10. Clash Royale

«На протяжении 2010-х годов мы видели, как меняется наш мир. Теперь мы можем арендовать дома других людей вместо бронирования отеля, доставлять еду из любого ресторана, который мы выбираем, а не только в те, которые предлагают доставку, и играть в игры консольного качества. Мобильный телефон был в центре каждого из этих изменений, предоставляя потребителям окно в Сеть на ладони», — прокомментировали итоги уходящего десятилетия аналитики App Annie.

Автор: Михаил Юшков
Теги: приложения, рейтинг, App Annie
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