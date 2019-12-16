Аналитики составили рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия

В список самых экономически прибыльных приложений из вышеперечисленных попал лишь YouTube. Рейтинг возглавил стриминговый сервис Netflix. На втором месте оказалось приложение для знакомств Tinder. На третьем — Pandora Music.
В этом рейтинге также доминируют разработчики из США, однако в сравнении с самыми популярными приложениями, здесь их оказалось только пять. Разработчиками еще трех приложений стали китайцы, а еще двух — японцы и шведы.
В список также попали:
- Tencent Video
- LINE
- iQIYI
- Spotify
- YouTube
- HBO NOW
- Kwai
Самой скачиваемой игрой десятилетия стала Subway Surfers, разработанная датской компанией Kiloo. Второе место рейтинга заняла игра Candy Crush Saga, третье — Temple Run 2.
С 4-го по 10-е место расположились — My Talking Tom, Clash of Clans, Pou, Hill Climb Racing, Minion Rush, Fruit Ninja и 8 Ball Pool.
«Кто-то может удивиться, узнав, что Subway Surfers была самой загружаемой игрой десятилетия. Это обусловлено ее мощным внедрением в Индии, на которую приходилось более 15% всех загрузок за все время», — отмечают аналитики.
При этом они сообщают, что в рейтинг по тратам пользователей в играх попали лишь две игры из рейтинга самых скачиваемых — Clash of Clans и Candy Crush Saga.
Этот рейтинг выглядит так:
- Clash of Clans
- Monster Strike
- Candy Crush Saga
- Puzzle & Dragons
- Fate/Grand Order
- Honour of Kings
- Fantasy Westward Journey
- Pokemon GO
- Game of War — Fire Age
- Clash Royale
«На протяжении 2010-х годов мы видели, как меняется наш мир. Теперь мы можем арендовать дома других людей вместо бронирования отеля, доставлять еду из любого ресторана, который мы выбираем, а не только в те, которые предлагают доставку, и играть в игры консольного качества. Мобильный телефон был в центре каждого из этих изменений, предоставляя потребителям окно в Сеть на ладони», — прокомментировали итоги уходящего десятилетия аналитики App Annie.