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В Киеве назвали сроки запуска отдельного телеканала для жителей Донбасса

Министерство культуры планирует в феврале 2020 года запустить для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР украинский телеканал. Об этом заявил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук. Его слова приводятся на сайте ведомства. 

«В феврале 2020 будет создан телеканал для временно оккупированных территорий... На первом этапе будет развлекательно-информационным каналом, который будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным вещанием», — сказал Максимчук.

Он отметил, что в настоящее время министерство культуры совместно с МИДом работают «над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий».

О планах Киева запустить телеканал для жителей районов Донбасса стало известно в конце ноября. Как пояснил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский, с помощью такого телеканала власти Украины рассчитывают начать диалог с жителями не подконтрольных им территорий. Он отмечал, что вещание этого телеканала будет осуществляться только на территории Донбасса. Новый телеканал создается на базе канала UATV, вещание будет происходить на двух языках — русском и украинском.

Теги: Украина, Донбасс, телевидение
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