Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании

Владимир Журавлев (Фото: СКР по Иркутской области / Youtube)

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления СК по Иркутской области.

«Он просто съел, сжевал маленькую бумажку, на которой были цифры», — сказали в СК.

На кадрах опубликованных Следственным комитетом, видно, как Журавлев попытался проглотить небольшой лист бумаги, и после этого подавился.

Журавлев был арестован 2 марта по обвинению по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки группой лиц в крупном размере). Его заключили под стражу на два месяца. По данным следствия Журавлев получил от предпринимателя 160 тыс. руб. за выдачу в кратчайшие сроки фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции. В СК также добавили, что по делу были задержаны и другие подозреваемые, у которых в ходе обысков обнаружили деньги. Кроме того, в кабинете одного из задержанных нашли кокаин.