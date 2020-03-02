Суд арестовал замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии

Замглавы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии арестован по обвинению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска. Как уточняет «Интерфакс», речь идет о Владимире Журавлеве.

Чиновника обвиняют по п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки группой лиц в крупном размере). Он заключен под стражу на два месяца.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета, 28 февраля замглавы Россельхознадзора получил от предпринимателя 160 тыс. руб. за выдачу в кратчайшие сроки фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции.

В СК отметили, что кроме основного фигуранта уголовного дела были задержаны и другие подозреваемые. При обыске у них были обнаружены деньги, а в кабинете одного из задержанных нашли кокаин.