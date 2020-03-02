В Думу внесли поправки о расширении полномочий Конституционного суда

Заседание Комитета по государственному строительству и законодательству (Фото: duma.gov.ru)

В Госдуму внесли поправки ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, которые предусматривают расширение полномочий Конституционного суда России. Об этом говорится в сообщении комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, поступившем в РБК.

Согласно сообщению, КС России сможет проверять конституционность не только федеральных конституционных законов и федеральных законов, но и законов о поправке к Основному закону страны.

В документе также говорится о наделении Конституционного суда правом разрешать вопрос об исполнимости решения иностранных или межгосударственных органов, которые противоречат Конституции и основам российского правопорядка.

Президент России Владимир Путин предложил наделить КС правом проверять законопроекты на конституционность 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Он пояснил, что данная мера необходима для «надежной защиты интересов граждан».