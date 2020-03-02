Греф сообщил Путину о проекте по выдаче охотничьих билетов

Владимир Путин и Герман Греф (Фото: kremlin.ru)

Сбербанк создал совместное предприятие (СП) с правительством Москвы и уже успел осуществить пилотный проект по организации выдачи охотничьих билетов. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Сбербанка Герман Греф, сообщается на сайте Кремля.

«Мы создали совместное предприятие с <...> городом Москвой, и уже первый сервис в декабре — выдача охотничьего билета — мы сделали на новой платформе, апробировали ее, все это значительно удобнее и быстрее, чем в традиционных средствах», — сообщил он.

По его словам, основное, о чем договорился Сбербанк с правительством Москвы, — это бесплатное предоставление всех сервисов, создаваемых для столицы, остальным регионам.

Комментируя запуск первого пилотного проекта, Путин указал на то, что выдача охотничьих билетов не входит в прямые функциональные обязанности банков.