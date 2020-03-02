Mail.Ru Group объявила о проведении вторичного листинга на Мосбирже

Офис компании Mail.ru Group в Москве (Фото: Бобылев Сергей / ТАСС )

Совет директоров Mail.Ru Group одобрил листинг глобальных депозитарных расписок на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

«Планируется, что глобальные депозитарные расписки Mail.Ru Group начнут торговаться в Москве в течение первого полугодия 2020 года», — говорится в нем.

Дополнительного выпуска ценных бумаг при этом не будет, добавили в Mail.Ru Group.

Сейчас бумаги Mail.Ru Group торгуются лишь на Лондонской фондовой бирже, где компания десять лет назад разместила 17% своих акций в виде глобальных депозитарных расписок. По данным Bloomberg, текущая капитализация Mail.Ru Group на Лондонской бирже равняется $4,846 млрд.