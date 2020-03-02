На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

На перегоне между станциями «Алма-Атинская» и «Орехово» Замоскворецкой линии прервалось движение поездов из-за падения пассажира на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами, сообщается на странице столичного метрополитена в Twitter.

Позднее стало известно, что движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график.

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве, упавший на пути мужчина умер, по данному факту проводится проверка.

14 февраля погиб пассажир после падения на рельсы станции «Менделеевская» (Серпуховско-Тимирязевская линия Московского метрополитена). Тогда из-за происшествия на северном участке серой ветки были увеличены интервалы движения поездов, и было приостановлено движение поездов от станции «Владыкино» до станции «Чеховская».