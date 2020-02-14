В Москве пассажир метро погиб после падения под поезд на «Менделеевской»

Пассажир упал на пути Серпуховско-Тимирязевской ветки столичного метро. Об этом говорится в сообщении Московского метрополитена на странице в Twitter.

Из-за происшествия на северном участке серой ветки были увеличены интервалы движения поездов и было приостановлено движения поездов от станции «Владыкино» до станции «Чеховская». «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что инцидент произошел на станции «Менделеевская». Он также отметил, что в тоннеле вместе с пассажирами находится поезд.

Позднее в пресс-службе УВД на Московском метрополитене РБК подтвердили, что инцидент произошел на станции метро «Менделеевская» около 16:50 мск — мужчина упал на жесткий путь под прибывающий электропоезд.

Медики извлекли его из-под поезда и констатировали смерть пассажира. Правоохранительные органы организовали проверку происшествия.

Накануне, 13 февраля, на Люблинско-Дмитровской ветке под поезд упал мужчина. В результате он погиб. Из-за случившегося на салатовой ветке были увеличены интервалы движения поездов. Корреспондент РБК сообщал, что станция метро «Марьина Роща» была закрыта для входа пассажиров. Движение поездов на ветке восстановили к 19:00 мск.