Кремль ответил на сообщения о планах Путина возглавить списки ЕР

Владимир Путин на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия» (Фото: kremlin.ru)

Разговоры о том, что на выборах в Госдуму, которые пройдут в 2021 году, президент России Владимир Путин возглавит партийный список «Единой России» (ЕР), преждевременны, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

В понедельник о том, что Путин может появиться во главе списка, сообщила о ссылкой на близкие к администрации президента источники газета «Коммерсантъ».

«Это оставляю газете, потому что никаких действий — ни подготовки, ни решения — не было принято. Пока об этом говорить преждевременно», — сказал Песков.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что Кремль планирует поднять рейтинг «Единой России», чтобы по итогам выборов 2021 года та могла сформировать конституционное большинство в парламенте. Это необходимо для того, чтобы обеспечить стабильность перехода власти при вероятном отказе Путина от участия в президентских выборах 2024 года, пишет газета.