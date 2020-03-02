Песков объяснил награждение сенатора Геремеева за законотворчество

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 марта
USD ЦБ: 66,33 (-0,66) Quote, 13:01
Курс евро на 3 марта
EUR ЦБ: 73,42 (-0,31) Quote, 13:01
Владелец заявил об отказе МВД возбуждать дело после смерти котов в багаже Общество, 14:23 Ватикан разработал этику искусственного интеллекта Стиль, 14:18 Этап КМ по биатлону в Чехии пройдет без зрителей из-за коронавируса Спорт, 14:12 У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус Общество, 14:10 Прибытие в Россию космодрома «Морской старт» намечено на 26 марта Общество, 14:02 «Вы марафонец, а не спринтер»: пять советов генеральным директорам Pro, 13:59  Нурмагомедов предложил правила для поединка с Мейвезером Спорт, 13:56 Хешрейт Bitcoin обновил исторический максимум Крипто, 13:53 Победа «Спартака» в дерби, драки фанатов и гол Кокорина. Итоги тура РПЛ Спорт, 13:51 Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора вместо Артема Чайки Бизнес, 13:46 В Германии число подтвержденных случаев коронавируса достигло 150 Общество, 13:44 На зеленой ветке метро Москвы произошел сбой в движении поездов Общество, 13:36 Погиб бывший замминистра обороны СССР Владимир Шуралев Общество, 13:20 16-летняя художница Настя Ковтун — о работе с американским Vogue Стиль, 13:13
Политика ,  
0 

Песков объяснил награждение сенатора Геремеева за законотворчество

Сулейман Геремеев (Фото: sf_press / Flickr)

Количество внесенных инициатив не является окончательным критерием для награждения членов Совета Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя указ о награждении сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева за «активное законотворчество».

«Любой сенатор может принимать активное участие в разработке инициатив, которые потом уже вносятся другими сенаторами», — пояснил Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее Путин подписал указ о награждении Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

При этом, как писала газета «Ведомости», ссылаясь на электронную базу данных Госдумы, последние пять лет Геремеев не принимал участия в разработке законопроектов.

Имя Сулеймана Геремеева упоминается в деле об убийстве политика Бориса Немцова, которое произошло в 2015 году. Так, в квартире, где жили обвиняемые, нашли ключи от номеров «Президент-отеля», которые занимал Геремеев.

Кроме того, родственник сенатора, бывший офицер батальона «Север» Руслан Геремеев, также проходил по делу об убийстве Немцова.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Виновным признали бывшего военнослужащего чеченского батальона внутренних войск «Север» Заура Дадаева и приговорили его к 20 годам тюрьмы.

Теги: Дмитрий Песков, законотворчество, награждение, сенатор, Чечня
Материалы по теме
Адвокаты рассказали о роли командира батальона «Север» в «деле Немцова»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter