Песков объяснил награждение сенатора Геремеева за законотворчество

Сулейман Геремеев (Фото: sf_press / Flickr)

Количество внесенных инициатив не является окончательным критерием для награждения членов Совета Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя указ о награждении сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева за «активное законотворчество».

«Любой сенатор может принимать активное участие в разработке инициатив, которые потом уже вносятся другими сенаторами», — пояснил Песков, передает корреспондент РБК.

Ранее Путин подписал указ о награждении Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за большой вклад в развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность».

При этом, как писала газета «Ведомости», ссылаясь на электронную базу данных Госдумы, последние пять лет Геремеев не принимал участия в разработке законопроектов.

Имя Сулеймана Геремеева упоминается в деле об убийстве политика Бориса Немцова, которое произошло в 2015 году. Так, в квартире, где жили обвиняемые, нашли ключи от номеров «Президент-отеля», которые занимал Геремеев.