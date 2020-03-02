Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с 89-летием единственного президента СССР Михаила Горбачева. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил опыт и авторитет политика, а также значимость той роли, которую он сыграл в отечественной и мировой истории. Путин также оценил общественную работу Горбачева в настоящее время, в частности воплощение востребованных гуманитарных проектов.

«Желаю Вам доброго здоровья и успехов», — говорится в телеграмме.

Бывший советский лидер Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года на территории современного Ставропольского края. Он с отличием окончил юридический факультет МГУ. В 1985 году он стал генеральным секретарем ЦК КПСС, с 1990 по 1991 год был первым и единственным президентом СССР. В октябре 1990 года Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира.