Число пострадавших в ДТП во Владимирской области выросло до 16 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области

Число пострадавших в результате столкновения микроавтобуса и фуры на трассе М-7 во Владимирской области увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Отмечается, что в общей сложности в салоне автобуса находились 17 человек. В числе пострадавших — 15 пассажиров и один водитель.

Ранее сообщалось, что в результате аварии погиб один человек, еще десять пострадали. На 335-м км федеральной автодороги в городе Гороховец около 3:20 мск столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с чувашскими номерами и грузовой автомобиль Mercedes с номерами Мордовии.