В ДТП во Владимирской области погиб человек и пострадали еще десять

На трассе М7 «Волга» во Владимирской области произошло ДТП, в результате которого десять человек пострадали и один погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Инцидент произошел около 3:20 по московскому времени на 335-м километре федеральной автодороги в городе Гороховец. Там столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter с чувашскими номерами и грузовой автомобиль Mercedes с номерами Мордовии.

В автобусе находились 16 человек. Десять из них получили ранения, еще один от полученных травм скончался.

29 февраля в Ульяновской области автобус с детьми из местной футбольной команды вылетел в кювет и перевернулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В результате аварии пострадали десять человек, девять из которых — дети. Трое из них были госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии. остальные пострадавшие получили амбулаторную помощь на месте происшествия.