Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал руководителя отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину, которая подозревается во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании Алешиной <...> меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», — заявила собеседник агентства.

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