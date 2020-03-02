В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье

В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Дело завели по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Полиция установила, что Тбилисский с 2014 года фактически руководил преступным сообществом в Приморье, заставляя подчиняться лиц более низкого криминального статуса.

В ходе допросов граждан, знакомых с деятельностью вора в законе, было установлено, что он контролировал криминальные процессы в регионе, фактически находясь за пределами России. Была собрана доказательная база, установлены лица, которые контролировали преступную среду по указаниями Тбилисского.

В январе 2020 года Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета, который осуществлял преступную деятельность из колонии в Иркутской области.

49-летний уроженец Татарстана в 2009 году был приговорен к 20 годам заключения за заказное убийство двух человек и покушение. Отбывая наказание в ИК № 19 Иркутской области, он руководил криминальными структурами, которые, в числе прочего, нарушали работу тюрем и колоний по всей России.