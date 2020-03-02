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Премьер-министр Ирака не смог сформировать кабмин и подал в отставку

Мухаммед Тауфик Аляуи, Назначенный премьер-министром Ирака, отказался от своего поста после второго провала парламентского голосования по новому составу правительства. Об этом Аляуи сообщил в своем Twitter.

По его словам, он направил президенту Бархаму Салеху письмо с просьбой об отставке. В письме он извинился, что не смог сформировать новый кабинет министров и оправдать ожидания главы государства и иракского народа.

Как сообщает телеканал Al Arabia, что в процессе формирования состава правительства на него оказывалось давление, что некоторые политические партии не держат данных избирателям обещаний и не заинтересованы в создании независимого кабинета министров.

После этого Салех потребовал от парламента Ирака в течение 15 дней представить ему альтернативную кандидатуру на должность премьера.

Ранее 1 марта парламент Ирака из-за отсутствия кворума не смог провести голосование, в котором должен был утвердить новое правительство Аляуи. Заседание проигнорировали суннитские и курдские блоки.

Аляуи был назначен Салехом на пост премьер-министра 1 февраля. Он должен был сменить на этой должности Абделя Махди, который подал в отставку 29 ноября на фоне массовых беспорядков в стране.

Теги: Ирак, премьер-министр, отставка
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