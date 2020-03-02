В Казани завели уголовное дело против напавшей с ножом на сыновей женщины

Против жительницы Казани, пытавшейся убить двоих своих сыновей, возбудили уголовное дело. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Республике Татарстан.

Дело заведено по статьям «убийство малолетнего» и «покушение на убийство двух или более лиц».

По данным следователей, 33-летняя женщина напала с ножом на семилетних близнецов, после чего попыталась покончить с собой.

Ранее сообщалось, что один ребенок в результате нападения матери погиб, а второй был доставлен в реанимацию местной больницы с ножевыми ранениями груди. Их мать также была госпитализирована.

С заявлением о преступлении в полицию обратился супруг женщины.