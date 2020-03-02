Общество , 02 мар, 00:33
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В Казани завели уголовное дело против напавшей с ножом на сыновей женщины
Против жительницы Казани, пытавшейся убить двоих своих сыновей, возбудили уголовное дело. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления Следственного комитета по Республике Татарстан.
Дело заведено по статьям «убийство малолетнего» и «покушение на убийство двух или более лиц».
По данным следователей, 33-летняя женщина напала с ножом на семилетних близнецов, после чего попыталась покончить с собой.
Ранее сообщалось, что один ребенок в результате нападения матери погиб, а второй был доставлен в реанимацию местной больницы с ножевыми ранениями груди. Их мать также была госпитализирована.
С заявлением о преступлении в полицию обратился супруг женщины.