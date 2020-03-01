В Казани начали проверку сообщений об убийстве женщиной сына ножом

Фото: Никита Попов / РБК

В полицию поступило заявление о нападении женщины на двух своих сыновей с ножом в Казани. Об этом РБК сообщили в МВД Татарстана.

В полицию обратился супруг женщины, после этого полицейские начали проверку. Факт преступления пока официально не подтвержден.

В СК по республике не смогли оперативно прокомментировать произошедшее РБК.

Ранее о нападении женщины на сыновей в Казани со ссылкой на собственный источник сообщило агентство «Татар-информ». В сообщении указывалось, что речь идет о двух мальчиках-близнецах в возрасте семи лет. Собеседник агентства уточнил, что один ребенок погиб на месте, а второй — находится в реанимации с ножевыми ранениями в грудь. Мать также госпитализировали, добавил источник.