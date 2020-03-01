В Подмосковье при буксировке машины погибли мужчина и его пятилетняя дочь

В Подмосковье при буксировке автомобиля погиб мужчина и его пятилетняя дочь. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Московской области.

Инцидент произошел 1 марта в одной из деревень городского округа Электроугли. По предварительной версии, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы оказать помощь застрявшему автомобилю. Для этого мужчина использовал лебедку, которая оторвалась и отлетела в ребенка и его отца. От полученных травм они скончались на месте.

В пресс-службе УМВД по Московской области подтвердили РБК, что мужчина и ребенок погибли при буксировке машины.

По данным «Пятого канала», инцидент произошел во время праздничных гуляний Масленицы, где проводились катания на внедорожниках.

По факту происшествия следователи начали проверку, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.