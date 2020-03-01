Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
Emirates попросила сотрудников уйти в отпуск из-за коронавируса Общество, 17:14 В Подмосковье при буксировке машины погибли мужчина и его пятилетняя дочь Общество, 17:09 В Японии завершили эвакуацию со стоявшего на карантине круизного лайнера Общество, 16:49 Появились фото сожжения моста в Никола-Ленивце в честь Масленицы Общество, 16:26 ОБСЕ осудила нападение на журналистов «Sputnik Турция» Общество, 16:24 «Рубин» сыграл вничью с «Тамбовом» в первом матче при Слуцком Спорт, 16:12 СК начал проверку после смерти семейной пары в Москве Общество, 16:11 Инстаграм недели: будни корги Максин в рюкзаке Стиль, 16:09 Видеодневник Берлинале: итоги фестиваля Стиль, 16:01 Белорусский биатлонист завоевал второе золото на чемпионате Европы Спорт, 15:58 Минобороны Турции сообщило о нежелании противостоять России в Сирии Политика, 15:56 На Украине предложили провести новый обмен «всех на всех» в марте Политика, 15:49 В МЧС предупредили об усилении ветра в Москве Общество, 15:22 СМИ сообщили о двух сбитых Турцией самолетах ВВС Сирии Политика, 15:17
Общество ,  
0 

В Подмосковье при буксировке машины погибли мужчина и его пятилетняя дочь

В Подмосковье при буксировке автомобиля погиб мужчина и его пятилетняя дочь. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Московской области.

Инцидент произошел 1 марта в одной из деревень городского округа Электроугли. По предварительной версии, мужчина остановился в лесном массиве, чтобы оказать помощь застрявшему автомобилю. Для этого мужчина использовал лебедку, которая оторвалась и отлетела в ребенка и его отца. От полученных травм они скончались на месте.

В пресс-службе УМВД по Московской области подтвердили РБК, что мужчина и ребенок погибли при буксировке машины.

По данным «Пятого канала», инцидент произошел во время праздничных гуляний Масленицы, где проводились катания на внедорожниках.

По факту происшествия следователи начали проверку, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее 16 февраля в Татищевском районе на трассе Тамбов — Саратов столкнулись два автомобиля. В результате этого пострадали четыре человека и погиб ребенок 2019 года рождения.

Теги: Подмосковье, новости РБК, смерть
Материалы по теме
В Москве два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
Общество
В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали девять детей
Общество
В Новосибирской области два человека погибли в двух ДТП на одном месте
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter