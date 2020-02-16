Младенец погиб в аварии в Саратовской области

В Саратовской области столкнулись два автомобиля. В результате пострадали четыре человека и погиб ребенок 2019 года рождения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

Авария произошла в Татищевском районе на трассе «Тамбов — Саратов». По предварительным данным ведомства, водитель машины ВАЗ-21093 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lada Vesta.

В ГИБДД рассказали, что водителя ВАЗ-21093 и его пассажиров — женщину и девочку 2015 года рождения — госпитализировали. По данным управления, находившийся в автомобиле мальчик 2019 года рождения скончался. «МК-Саратов» со ссылкой на ГИБДД пишет, что ребенку было три месяца.

Пассажирку Lada Vesta также доставили в больницу. В Госавтоинспекции отметили, что детей перевозили без автокресел.