В МЧС предупредили об усилении ветра в Москве

В Москве ожидается усиление ветра с порывами 12–17 м/с, сообщает столичное ГУ МЧС.

Ведомство со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета предупреждает, что ветер может местами усилиться в период с 15:00 мск 1 марта до 10:00 мск 2 марта. «Ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 12–17 м/с», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

В связи с этим в ведомстве рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.

Накануне в Москве из-за порывистого ветра и гололедицы объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о ветре действовало с 09:00 до 21:00 мск 29 февраля.