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Синоптики сообщили о наступлении ранней весны в России

Вид Москвы (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В центр европейской части России на месяц раньше срока пришла весна. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В центре европейской части России мартовские среднесуточные температуры около минус 3–5 градусов, а мы ожидаем уже в первую неделю весны до плюс 7–8 градусов», — сказал он. Синенков добавил, что эта температура больше соответствует даже не марту, а середине апреля.

«В этом ничего удивительного нет, потому что зима такая была», — пояснил он.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал «РИА Новости», что синоптики обычно ждут весну в марте на европейской территории, а в Сибири она наступает в апреле. А уже сейчас снега почти нет, или его в два-три раза меньше обычного, отметил он.

«В Москве календарная весна приходит с 27 марта, а мы в этом году получим метеорологическую весну вместе с календарной. На юге от Москвы такая же ситуация, несмотря на кое-где выпавший снег», — сказал он.

19 февраля в Москве был побит абсолютный рекорд тепла, установленный в 1925 году. Температура составила плюс 4,7 градуса, что на один градус больше, чем в 1925 году, когда столбики термометров показали плюс 3,7 градуса.

 

Теги: погода, весна, новости РБК, прогноз
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