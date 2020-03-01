Доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти стал бесплатным

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

С 1 марта доступ к порталу госуслуг и сайтам органов власти перестанет тарифицироваться: стартовал проект «Доступный интернет», о котором говорил президент Владимир Путин.

В список сайтов, на которые можно будет зайти даже при нулевом балансе, вошли портал госуслуг, сайты президента России, правительства, Госдумы, Совета Федерации, всех федеральных органов исполнительной власти и 85 региональных правительств. Доступ к сайтам региональных министерств и департаментов через сайт регионального правительства также будет бесплатным.

Идею дать россиянам бесплатный доступ к «социально значимым» сайтам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в январе. Он предложил запустить в стране проект «Доступный интернет». По словам главы государства, высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и россиян.