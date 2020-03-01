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В Минобороны опровергли сообщения о сбитом в Идлибе самолете ВКС

Министерство обороны России опровергло сообщения о сбитом из ПЗРК самолета Су-24 Воздушно-космических сил в сирийской провинции Идлиб, говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

«Информация со ссылкой на интернет-ресурсы боевиков о якобы поражении из ПЗРК самолета Су-24 ВКС России в воздушном пространстве над зоной деэскалации Идлиб — фейк», — говорится в сообщении Минобороны. По данным ведомства, самолеты ВКС России выполняют задачи в обычном режиме.

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Ранее в Twitter появились сообщения о том, что над Идлибом был сбит «российский Су-24». Однако в аккаунте Idlib Post была запись о том, что поддерживаемые Турцией сирийские боевики сбили принадлежащий режиму Башара Асада самолет Су-24. Затем эта запись была удалена, вместо нее появился твит о том, что первоначальное сообщение могло быть ошибочным.

Ситуация в Идлибе обострилась в феврале на фоне взаимных атак со стороны Турции и сирийских правительственных сил. В конце февраля Анкара сообщила, что в результате удара сирийской армии погибли более 30 турецких военных, и позже провела ответную атаку. В свою очередь в российском Миноборны заявили, что погибшие турецкие военные находились в рядах террористических группировок, планировавших масаштабное наступление.

Теги: Идлиб, Су-24, Минобороны
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