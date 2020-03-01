Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 февраля
USD ЦБ: 66,99 (+1,38) Quote, 28 фев, 12:54
Курс евро на 29 февраля
EUR ЦБ: 73,72 (+2,08) Quote, 28 фев, 12:54
В России разрешили ввоз незарегистрированных лекарственных средств Общество, 10:45 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 1 марта Общество, 10:37 Роспотребнадзор посоветовал беречь психику для поддержания иммунитета Общество, 10:25 В Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию Политика, 10:13 В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров Технологии и медиа, 10:00 Российского моряка эвакуировали в Аргентину из-за инсульта Общество, 09:51 Росстат назвал лидирующие по числу браков регионы России в 2019 году Общество, 09:14 Один человек погиб в аварии с угнанным автомобилем в Новосибирске Общество, 08:45 В Таиланде зафиксировали первую смерть от коронавируса Общество, 08:24 Ученый сообщил о последствиях ядерного удара для США Общество, 08:11 В Австралии зарегистрировали первую смерть от коронавируса Общество, 07:25 Ученые нашли связь между стоимостью автомобиля и отношением к пешеходам Общество, 07:00 Клубы КХЛ в борьбе за Кубок Гагарина. Анонс первого раунда плей-офф Спорт, 07:00 Миллиардер Стейер выбыл из предвыборной гонки демократов в США Политика, 06:24
Общество ,  
0 

Российского моряка эвакуировали в Аргентину из-за инсульта

Российского моряка, у которого произошел инсульт, эвакуировали в аргентинский город Ушуая для оказания медицинском помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почетного консула России на Огненной Земле Юрия Андрущака.

По данным агентства, российское судно «Атлантида», находившееся в 400 км от Мальвинских (Фолклендских) островов, обратилось за помощью к ВМС Аргентины, так как одному из членов экипажа понадобилась медицинская помощь из-за проблем с сердцем.

Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта
Общество

По данным «РИА Новости», речь идет о 62-летнем Игоре Максимове, трал-мастере рыболовного траулера. Андрущак рассказал агентству, что моряк почувствовал недомогание утром 27 февраля. Судовой врач констатировал у него инсульт. «Мы получили заключение судового доктора, из которого следует, что пациент находится в тяжелом состоянии. Начала повышаться температура, что свидетельствует о первой стадии пневмонии, которая обычно переходит в отек мозга», — рассказал Андрущак.

По его словам, у Аргентины, которая ближе всего находится к Мальвинским островам, не оказалось нужной техники для эвакуации моряка, поэтому они обратились к чилийцам, и те выделили быстроходный катер для эвакуации россиянина.

Теги: инсульт, эвакуация, Чили, Аргентина
Материалы по теме
Перенесшего микроинсульт телеведущего Диброва выписали из больницы
Общество
Минздрав заявил о бесплатных лекарствах для перенесших инсульт и инфаркт
Общество
Врач назвал причины инсультов у молодых россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter