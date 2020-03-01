Российского моряка эвакуировали в Аргентину из-за инсульта

Российского моряка, у которого произошел инсульт, эвакуировали в аргентинский город Ушуая для оказания медицинском помощи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на почетного консула России на Огненной Земле Юрия Андрущака.

По данным агентства, российское судно «Атлантида», находившееся в 400 км от Мальвинских (Фолклендских) островов, обратилось за помощью к ВМС Аргентины, так как одному из членов экипажа понадобилась медицинская помощь из-за проблем с сердцем.

По данным «РИА Новости», речь идет о 62-летнем Игоре Максимове, трал-мастере рыболовного траулера. Андрущак рассказал агентству, что моряк почувствовал недомогание утром 27 февраля. Судовой врач констатировал у него инсульт. «Мы получили заключение судового доктора, из которого следует, что пациент находится в тяжелом состоянии. Начала повышаться температура, что свидетельствует о первой стадии пневмонии, которая обычно переходит в отек мозга», — рассказал Андрущак.

По его словам, у Аргентины, которая ближе всего находится к Мальвинским островам, не оказалось нужной техники для эвакуации моряка, поэтому они обратились к чилийцам, и те выделили быстроходный катер для эвакуации россиянина.