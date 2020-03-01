Росстат назвал лидирующие по числу браков регионы России в 2019 году

Рейтинг российских регионов по соотношению числа зарегистрированных браков к числу населения в 2019 году возглавляет Санкт-Петербург, где на 1 тыс. человек заключено 8,7 брака. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

Вслед за Санкт-Петербургом идут Севастополь (8,4), Камчатка (7,7), Приморский край и Иркутская область (по 7,3). Меньше всего браков заключили в Ингушетии (3,9), Ленинградской области (4,1), Дагестане и Северной Осетии (по 4,5), а также в Карачаево-Черкесии (4,6).

В среднем по России в 2019 году было заключено 6,3 брака на 1 тыс. человек. Этот показатель вырос по сравнению с 2018 годом, когда он составлял 6,2 брака. По данным RT, за последние десять лет официально регистрировать отношения стали реже. Например, в 2009 году на 1 тыс. человек заключалось 8,46 брака.

Как объяснила ранее старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова, общий коэффициент брачности сильно зависит от возрастной структуры населения. По ее словам, сейчас в брак вступают представители малочисленных поколений, родившиеся в 1990-е годы, поэтому общий коэффициент брачности снижается.