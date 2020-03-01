Миллиардер Стейер выбыл из предвыборной гонки демократов в США

Американский миллиардер Том Стейер прекратил участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает телеканал CNN.

«Я говорил, что если у меня не будет шансов на победу, то я приостановлю свою кампанию. Честно говоря, я не вижу возможности для победы в борьбе за пост президента», — сказал миллиардер.

Он отметил, что не уходит из политики и планирует продолжить работу в Южной Каролине, поскольку сенатор от этого штата Линдси Грэм — «катастрофа».

Помимо этого, Стейер пообещал поддержать того кандидата в президенты, которого в результате выдвинет Демпартия. Однако «любой демократ в миллион раз лучше Трампа», отметил он.