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Выборы в США ,  
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Миллиардер Стейер выбыл из предвыборной гонки демократов в США

Американский миллиардер Том Стейер прекратил участие в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, передает телеканал CNN.

«Я говорил, что если у меня не будет шансов на победу, то я приостановлю свою кампанию. Честно говоря, я не вижу возможности для победы в борьбе за пост президента», — сказал миллиардер.

Он отметил, что не уходит из политики и планирует продолжить работу в Южной Каролине, поскольку сенатор от этого штата Линдси Грэм — «катастрофа».

Помимо этого, Стейер пообещал поддержать того кандидата в президенты, которого в результате выдвинет Демпартия. Однако «любой демократ в миллион раз лучше Трампа», отметил он.

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62-летний Стейер вступил в предвыборную борьбу в июле прошлого года. Во время своей кампании особое внимание он уделял экологическим вопросам, в частности проблеме глобального изменения климата. О своем решении выбыть из предвыборной гонки миллиардер объявил после того, как ему не удалось победить на праймериз в Южной Каролине.

Как сообщает The Hill, Стейеру не удалось преодолеть минимальный порог в 15%, который позволяет заручиться поддержкой одного депутата от этого штата на будущем общенациональном партийном съезде: он получил лишь немногим больше 11% голосов.

Теги: выборы президента США, Демократическая партия США
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