Украинцам ужесточили правила поездок в Россию

С 1 марта граждане Украины смогут въезжать в Россию только при наличии загранпаспорта, сообщило украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

До этого пересекать границу с Россией граждане Украины могли по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.

В ведомстве отметили сложившуюся практику, когда граждане Украины пересекают российскую границу через неподконтрольные украинским властям пропускные пункты на «временно оккупированной территории», нарушая таким образом законы страны, после чего возвращаются на Украину через границу с Россией.

Теперь же гражданам, которые подобным образом оказались в стране, не удастся вернуться в свои дома через границу Украины без загранпаспорта или разрешения для пересечения линии разграничения в пределах самопровозглашенных республик Донбасса, отметили в министерстве.

Правительство Украины приняло постановление об изменении порядка пересечения границы с Россией 18 декабря. Несмотря на то что при въезде в нее необходим будет загранпаспорт, попасть на Украину из России можно будет по тем же внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.