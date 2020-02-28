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Политика ,  
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Украинцам напомнили о необходимости загранпаспорта для поездок в Россию

Фото: Zuma / ТАСС

С 1 марта граждане Украины смогут пересекать границу с Россией только при наличии загранпаспорта, сообщает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

По действующим нормам украинские граждане могут пересекать российско-украинскую границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Однако 18 декабря 2019 года правительство Украины приняло постановление об изменении порядка пересечения границы — пропускать будут только по загранпаспорту.

В ведомстве напомнили, что пересечение границы с Россией через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска на «временно оккупированной территории» является нарушением законодательства страны. При этом в министерстве указали, что сейчас распространена практика, когда некоторые жители «временно оккупированных территорий» въезжают в Россию через неподконтрольные Киеву пункты пропуска, а затем попадают на территорию Украины через границу с Российской Федерацией.

Теперь граждане Украины, которые таким образом въехали на подконтрольную правительству страны территорию и находятся на ней по состоянию на 1 марта 2020 года, не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через границу Украины без загранпаспорта или соответствующего разрешения для пересечения линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей.

Жителям Луганской и Донецкой областей, а также Крыма посоветовали заблаговременно позаботиться об оформлении загранпаспорта или соответствующего пропуска.

О том, что украинцев лишат права пересекать границу с Россией по внутренним паспортам, 5 декабря сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. По словам чиновника, проект постановления правительства предусматривает приостановку действий некоторых положений соглашения с Россией о пересечении границы по внутренним паспортам, принятых в 1997 году.

Теги: Украина, граница, загранпаспорт
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