Украинцам напомнили о необходимости загранпаспорта для поездок в Россию

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С 1 марта граждане Украины смогут пересекать границу с Россией только при наличии загранпаспорта, сообщает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

По действующим нормам украинские граждане могут пересекать российско-украинскую границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении. Однако 18 декабря 2019 года правительство Украины приняло постановление об изменении порядка пересечения границы — пропускать будут только по загранпаспорту.

В ведомстве напомнили, что пересечение границы с Россией через неподконтрольные правительству Украины пункты пропуска на «временно оккупированной территории» является нарушением законодательства страны. При этом в министерстве указали, что сейчас распространена практика, когда некоторые жители «временно оккупированных территорий» въезжают в Россию через неподконтрольные Киеву пункты пропуска, а затем попадают на территорию Украины через границу с Российской Федерацией.

Теперь граждане Украины, которые таким образом въехали на подконтрольную правительству страны территорию и находятся на ней по состоянию на 1 марта 2020 года, не смогут попасть обратно в места своего постоянного проживания через границу Украины без загранпаспорта или соответствующего разрешения для пересечения линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей.

Жителям Луганской и Донецкой областей, а также Крыма посоветовали заблаговременно позаботиться об оформлении загранпаспорта или соответствующего пропуска.