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В Совфеде ответили на призыв Эрдогана к Путину «уйти с пути» в Сирии

Фото: Олег Яковлев / РБК

Президент Турции Реджеп Эрдоган из-за своей эмоциональности мог потребовать от российского лидера Владимира Путина «уйти с пути» Турции в Сирии, но вряд ли позволил себе говорить с президентом России в таком тоне. Об этом РБК сообщил первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что если это было сказано, то возникает вопрос о целях присутствия Турции в Сирии. По его словам, если Анкара не стремится уничтожить террористов, а хочет свергнуть режим сирийского президента Башара Асада, то действия Турции нужно рассматривать в Совете Безопасности ООН.

«Тогда будет иметь место свержение неугодного режима соседней страной, то есть фактически это можно рассматривать как агрессию», — сказал он.

Однако Джабаров усомнился в том, что Эрдоган имеет далеко идущие планы в этом направлении. Кроме того, Воздушно-космические силы России находятся в Сирии по приглашению законного правительства страны, добавил он.

Эрдоган сообщил о просьбе к Путину «уйти с пути» Турции в Сирии
Политика

Член комитета Сергей Цеков высказал пожелание, чтобы «Турция была последовательна и ее позиция все-таки согласовывалась с теми обязательствами, которые Турция брала на себя в рамках минского и сочинского форматов». «А так складывается впечатление, что их действия не согласуются с решениями, которые принимались ранее», — сказал сенатор РБК. Он отметил, что Россия достигла больших успехов в борьбе с международным терроризмом и что эта борьба будет главной причиной российского присутствия в Сирии.

На встрече с законодателями в Стамбуле Эрдоган рассказал, что призвал Путина оставить Турцию наедине с режимом Асада. «Уйдите с нашего пути и оставьте нас с режимом [Асада] один на один», — процитировал турецкий президент сам себя. Он также добавил, что турецкие войска вошли в Сирию по приглашению сирийского народа, а не Асада, поэтому они не покинут страну, пока народ им не предложит.

Теги: Совет Федерации, Владимир Джабаров, Турция, Реджеп Эрдоган, новости РБК
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Эрдоган сообщил о просьбе к Путину «уйти с пути» Турции в Сирии
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