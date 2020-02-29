В Совфеде ответили на призыв Эрдогана к Путину «уйти с пути» в Сирии

Фото: Олег Яковлев / РБК

Президент Турции Реджеп Эрдоган из-за своей эмоциональности мог потребовать от российского лидера Владимира Путина «уйти с пути» Турции в Сирии, но вряд ли позволил себе говорить с президентом России в таком тоне. Об этом РБК сообщил первый заместитель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор отметил, что если это было сказано, то возникает вопрос о целях присутствия Турции в Сирии. По его словам, если Анкара не стремится уничтожить террористов, а хочет свергнуть режим сирийского президента Башара Асада, то действия Турции нужно рассматривать в Совете Безопасности ООН.

«Тогда будет иметь место свержение неугодного режима соседней страной, то есть фактически это можно рассматривать как агрессию», — сказал он.

Однако Джабаров усомнился в том, что Эрдоган имеет далеко идущие планы в этом направлении. Кроме того, Воздушно-космические силы России находятся в Сирии по приглашению законного правительства страны, добавил он.