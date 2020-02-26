В Подмосковье загорелись склады на площади 4000 кв. м

В Красногорске Московской области в ночь на 26 февраля произошел серьезный пожар, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. Как уточняет «РИА Новости», горят два металлических склада на площади 4000 кв. м.

Информация о возгорании поступила пожарным в 00:17 из поселка Новый. Огонь вспыхнул на территории двух одноэтажных складов 100х50 метров. Людей в помещениях на момент возгорания не было.

В складах хранились резиновые изделия, а между ними находились тюки с резиновой крошкой.

Пожару был присвоен повышенный ранг № 2. К тушению привлечены 59 человек и 17 единиц техники. Также на месте происшествия находится дежурная смена «Мособлпожспаса» для замеров превышений допустимых норм вредных веществ в воздухе.

2 февраля в подмосковном Раменском произошел пожар на складе на площади 2000 кв. м. В здании в промзоне деревни Островцы находились металлические изделия. На ликвидацию возгорания потребовалось почти три часа.