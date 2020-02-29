Число жертв коронавируса в Китае превысило 2,8 тыс. человек

За последние сутки в Китае зафиксировали 47 новых случаев смерти от коронавируса. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Большая часть смертельных случаев — 45 — произошла в провинции Хубэй. Еще два случая зафиксировали в провинции Хэнань и в Пекине.

Общее число жертв коронавируса возросло до 2835 человек, сообщает ведомство. Всего заболеванием в стране заразились более 79 тыс. человек, 39. тыс. из которых вылечились.

Стремительный рост числа случаев заражения в последние дни наблюдается также в Южной Корее. По последним данным, за последние сутки коронавирус в стране подтвердили еще у 594 человек. Общее число заразившихся в стране составило более 2 9 тыс.