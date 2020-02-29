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Число заболевших коронавирусом превысило 85 тысяч человек

Власти Китая сообщили всего о четырех заболевших за пределами провинции Хубэй. В Южной Корее за сутки заразились почти 600 человек
Фото: Ahn Young-joon / AP

Комиссия по здравоохранению Китая сообщила о том, что число новых заболевших коронавирусом в материковой части страны выросло за сутки на 427. Это на 100 больше чем сутками ранее.

При этом, однако, за пределами провинции Хубэй заразились всего четыре человека, что является минимальным показателем за последние несколько недель.

Число умерших за последние сутки составило 47. 45 человек умерли в провинции Хубэй, еще два пациента скончались в провинции Хэнань и в Пекине.

Одновременно китайские власти сообщили о том, что за сутки 2885 человек были выписаны из больниц.

Между тем власти Южной Кореи сообщили, что за последние 24 часа там были зарегистрированы 594 случая заражения, а всего инфицированными признаны 2931 человек. Как сообщает SCMP, общее число заболевших коронавирусом во всем мире превысило цифру в 85 тыс. Более 36 тыс. человек выздоровели.

В Европе больше всего заболевших по прежнему в Италии – 888. В Иране 388 инфицированных, в Японии – 226.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Китай, Южная Корея, коронавирус
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