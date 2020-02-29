Помпео будет присутствовать при подписании соглашения США с «Талибаном»

Госсекретарь США Майкл Помпео станет свидетелем заключения соглашения Вашингтона с представителями движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом говорится в заявлении американского президента Дональда Трампа. Оно опубликовано на сайте Белого дома.

Кроме того, министр обороны США Марк Эспер опубликует совместное заявление с правительством Афганистана, говорится в сообщении Трампа.

В случае выполнения обязательств талибами и афганским правительством США смогут закончить войну в Афганистане и вернуть военных домой, утверждает Трамп.

Материал дополняется