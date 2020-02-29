В Совфеде ответили на слова украинского военного о шансах «взять» Одессу

Россия не планирует нападения на Украину, а высказывание украинского вице-адмирала о шансах российских военных захватить Одессу — всего лишь часть «цепочки антироссийских высказываний». Об этом завила член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди, передает RT.

Ковитиди отметила, что такие заявления «никого не удивляют». «Украине не нужно надумывать что-либо. Они хотят отвлечь сегодня внимание украинцев от тех проблем, которые существуют у них», — прокомментировала сенатор, отметив, что Киеву стоит заняться «вопросами своего государства».

Накануне первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов заявил, что у Украины достаточно сил, чтобы не допустить гипотетической высадки российских военных на ее берегах. При этом, по его словам, Украина не сможет достичь паритета с Россией по силам на море. По его словам, у российского флота есть «определенные ограничения», которые Украина может обратить в свое преимущество, имея при этом малый флот, но действуя быстро и решительно.