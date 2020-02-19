Мишустин освободил от должности замглавы Минтруда

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра труда и социальной защиты Светлану Петрову. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации по ее просьбе», — сказано в документе.

Ранее замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев сообщил, что должность заместителя министра труда и социальной защиты в ближайшее время займет Ольга Баталина, которая сейчас является депутатом Госдумы от Саратовской области и заместителем секретаря генсовета партии. О том, что Баталина стала кандидатом на этот пост, РБК накануне сообщили источники в «Единой России».

Баталина заседает в нижней палате парламента с 2011 года. В прежнем созыве Госдумы она была председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, а в «Единой России» курировала приемные председателя партии Дмитрия Медведева. Кроме того, Баталина вошла в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию, анонсированных в январе 2020 года президентом Владимиром Путиным.