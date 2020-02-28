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В Одессе обвиняемый пригрозил взорвать гранату во время заседания суда

Фото: od.npu.gov.ua

В Приморском суде Одессы обвиняемый в убийстве угрожал подорвать себя гранатой, сообщает местная газета «Думская».

По данным издания, речь идет о Вячеславе Гарькавом, которого обвиняют в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года. Во время заседания суда его поместили в «клетку». Тогда он достал гранату, вынул чеку и заявил, что взорвет себя. При этом он потребовал справедливого суда и наказания тех, кто, по его мнению, виновен в происходящем.

Из здания суда эвакуировали посетителей и работников. Затем правоохранители обезвредили мужчину. Выяснилось, устройство, которым он угрожал взорвать себя, имело корпус от боевой гранаты, однако запала не было. По словам начальника ГУНП Олега Беха, гранату обвиняемому могли передать в суде в пакете с едой.

Действия обвиняемого предварительно квалифицировали по ст. 379 и 345 УК Украины — «посягательство на жизнь судьи» и «угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

Ранее в Королеве в Московской области пациент городской больницы пригрозил врачу предметом, похожим на гранату, и потребовал отпустить его домой. Больницу эвакуировали, а на место происшествия прибыли взрывотехники. В отношении пациента возбудили дело по ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Теги: Одесса, суд, задержанный
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