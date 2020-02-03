В Подмосковье завели дело против угрожавшего врачу гранатой мужчины

Фото: МВД

Полиция города Королев Московской области возбудила уголовное дело в отношении пациента больницы, который угрожал врачу предметом, похожим на гранату, требуя отпустить его домой. Об этом сообщается на сайте областного ГУ МВД.

Дело заведено по ст. 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

«Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», — отметила глава пресс-службы главка Татьяна Петрова.

Ранее, 23 января, стало известно, что пациент городской больницы Королева потребовал отпустить его домой и пригрозил врачу предметом, похожим на гранату. Больницу эвакуировали, на место прибыли взрывотехники.

Полицейские задержали угрожавшего пациента. Им оказался ранее судимый 43-летний мужчина из подмосковной Балашихи.

