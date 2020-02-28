Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Фото: KrasimirKarakachanovVMRO / Facebook

Болгария готова направить до 1 тыс. военных и до 140 единиц техники на границу с Турцией для предотвращения наплыва в страну нелегальных мигрантов, передает Reuters.

По словам министра обороны Болгарии Красимира Карачканова, болгарские военные окажут полное содействие, предпримут все необходимые меры для защиты государственной границы, а также не допустят ни одного нелегального мигранта на территорию страны.

Министр отметил, что для этого армия готова задействовать «до 1000 человек и до 140 единиц техники».

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