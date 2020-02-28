Вернувшийся из-за трещины на лобовом стекле самолет сел во Внуково

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Вылетевший из Шереметьево пассажирский самолет, у которого была обнаружена трещина на лобовом стекле, приземлился во Внуково. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в экстренных службах.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Пассажиров планируют отправить Бангкок резервным рейсом в 13:30 мск, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя авиакомпании «Россия».

Boeing 777 вылетел из Шереметьево в Бангкок утром 28 февраля. Когда самолет вошел в воздушное пространство Казахстана, экипаж доложил о трещине в стекле и принял решение вернуться в Москву. Как сообщали ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники, на борту лайнера находились более 190 пассажиров и 14 членов экипажа.