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В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

Фото: АГН «Москва»

В Калининском районе Петербурга произошел взрыв, сообщили РБК в ГУ МЧС по городу.

ЧП случилось по адресу: улица Замшина, дом 15, в коридоре двухкомнатной квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома. «Произошел хлопок без горения по неустановленной причине», — отметили в главке. Там уточнили, что в коридоре располагается сейф с ружьем и патронами.

В результате пострадал мужчина, он госпитализирован. Были разбиты стекла в двух комнатах, а также сломана межкомнатная дверь, строительные конструкции не пострадали.

В конце января взрыв произошел в жилом доме во Владивостоке, в результате погиб человек. По данным СК, он демонстрировал самодельный электрический механизм, и устройство взорвалось у него в руках.

Теги: новости РБК, Петербург, взрыв, СВУ
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