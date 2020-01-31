СК сообщил причину взрыва в жилом доме Владивостока

Взрыв в квартире дома во Владивостоке произошел из-за самодельного взрывного устройства, которое взорвалось у мужчины в руках. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Приморского края.

Тело 27-летнего мужчины с повреждениями было обнаружено на улице 1-я Поселковая в городе Владивостоке. По версии следствия, он демонстрировал самодельный электрический механизм, который изготовил сам. Устройство подорвалось у него в руках, в результате чего мужчина погиб и еще двое очевидцев пострадали.

Ранее 31 января стало известно, что в одном из жилых домов во Владивостоке произошел взрыв. Предварительной версией СМИ называли взрыв газового баллона.