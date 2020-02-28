В Росгидрометцентре предупредили о температурных аномалиях в начале марта

Средняя температура воздуха в начале марта будет выше нормы в Центральном федеральном округе, а также в арктической зоне Западной Сибири и Урала. Об этом «РИА Новости» сообщил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, в ЦФО и центрально-черноземных зонах температура превысит климатическую норму на 7-10 градусов. Эта аномалия затронет такие регионы, как Тульская, Калужская, Рязанская, Липецкая, Воронежская, Курская, Орловская и Тамбовская области. На восемь градусов будет теплее в Астраханской и Ростовской областях.

По словам Варакина, температура будет выше нормы на 5-6 градусов в Ивановской, Костромской, Владимирской и Тверской областях. Он отметил, что синоптики не ожидают отрицательных температур в столичном регионе в первые пять дней марта.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета рассказал, что на 4-5 градусов будет теплее в Северо-Западном федеральном округе, а на 3-4 градуса — на средней Волге, в частности, в Кировской области.