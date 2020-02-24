Гидрометцентр назвал регион с самой сильной погодной аномалией

Роман Вильфанд

Самые сильные температурные отклонения от нормы ожидаются в ближайшее время в Сибири. Об этом РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Максимальное значение положительных отклонений от нормы можно увидеть на севере западной и средней Сибири. Туда будут идти теплые воздушные массы из Атлантики, а так как сами температуры там обычно низкие, то отклонение положительное от нормы будет высоким и составит до 15 градусов», — заявил он.

По словам синоптика, ночью в северной части Сибири будет 10–15 градусов ниже ноля, а днем столбик термометра приблизится к нулевой отметке.

«На европейской территории отклонение от нормы будет составлять от 6 до 12 градусов, в Москве это 6–9 градусов выше нормы, дневные температуры будут около и выше ноля», — добавил Вильфанд.