Сенаторы ответили на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Владимир Джабаров (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что апеллировать к возвращению Крыма Украине как к условию снятия санкций «совершенно бесполезный вариант».

«Эти санкции сейчас никого не трогают, их никто не боится. Территория России суверенна, а признают американцы это или нет, это их право. Мы не банановая республика, и сейчас не XIX век, когда США что-то требовали. От России требовать ничего нельзя», — пояснил Джабаров.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что снятие санкций — личное дело США, а Россия уже «адаптировалась к этой проблеме».

«Если разговор идет о том, что мы собираемся торговать своей территорией, чтобы улучшить какие-то положения экономические и так далее, то они глубоко ошибаются», — сказал Клинцевич РБК.