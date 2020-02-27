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Сенаторы ответили на слова Помпео о возвращении Крыма Украине

Владимир Джабаров (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РБК, что апеллировать к возвращению Крыма Украине как к условию снятия санкций «совершенно бесполезный вариант».

«Эти санкции сейчас никого не трогают, их никто не боится. Территория России суверенна, а признают американцы это или нет, это их право. Мы не банановая республика, и сейчас не XIX век, когда США что-то требовали. От России требовать ничего нельзя», — пояснил Джабаров.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич отметил, что снятие санкций — личное дело США, а Россия уже «адаптировалась к этой проблеме».

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«Если разговор идет о том, что мы собираемся торговать своей территорией, чтобы улучшить какие-то положения экономические и так далее, то они глубоко ошибаются», — сказал Клинцевич РБК.

По мнению сенатора, прежде чем говорить о милитаризации и нарушении прав человека на полуострове, госсекретарю стоило посетить Крым. «Там милитаризации нет, но крымский полуостров с военно-стратегической точки зрения обеспечен безопасностью на 250%. О правах человека судят, находясь на той территории, где возможны какие-то нарушения. Прежде чем говорить, вы съездите туда, поговорите с людьми», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео потребовал вернуть Крым Украине, указав, что до этого момента антироссийские санкции будут сохранены. По его словам, «милитаризация Крыма служит угрозой общей безопасности». Помпео также обвинил крымские власти в нарушениях прав и свобод человека.

Власти России неоднократно заявляли, что Москва считает невозможным обсуждение вопроса возврата полуострова в состав Украины.

Теги: Майк Помпео, сенаторы, Крым, Украина, новости РБК
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