Двое детей провалились под лед в Волгоградской области

Двое детей провалились под лед в Калачевском районе Волгоградской области. В результате один из них погиб, сообщает V1.RU со ссылкой на администрацию региона.

Издание пишет, что инцидент произошел в поселке Комсомольский. По данным портала, трое детей в возрасте 10 и 12 лет играли около 11-го шлюза Волго-Донского канала. «В какой-то момент двое ребят вышли на лед и провалились в ледяную воду», — рассказали в администрации.

Смотритель шлюзов вызвала спасателей. В это время другой работник шлюза попытался помочь детям, однако сам провалился под лед, сообщает V1.RU.

Прибывшие спасатели вытащили их на берег. Затем детей госпитализировали. Провалившемуся под лед мужчине не потребовалась медицинская помощь. В администрации отметили, что врачи 40 минут боролись за жизнь одного из детей, но его не смогли спасти. Второй пострадавший находится под наблюдением в реанимации.