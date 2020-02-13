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Трое детей погибли на водоеме в Алма-Ате

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Трое мальчиков, которые пропали накануне в Алатауском районе Алма-Аты, погибли на водоеме с тонким льдом. Об этом сообщил мэр города Бакытжан Сагинтаев в Facebook.

«Выражаю глубокие и искренние соболезнования семьям и близким», — написал он, добавив, что власти окажут необходимую помощь родным погибших.

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Глава Алма-Аты поручил создать специальную группу по расследованию причин, ход расследования он поставил под личный контроль.

По данным волонтерской организации, участвовавшей в поисках пропавших мальчиков, они ушли из дома 12 февраля около 13:00 (10:00 мск) в сторону школы и пропали без вести. Трое погибших были 2006 года рождения.

Теги: Алма-Ата, водоем, дети, смерть
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